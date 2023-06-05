В настоящее время устанавливается степень повреждения трубопровода. Вместе с тем, местные власти заявили, что в воздухе не зафиксировали концентрацию аммиака.

Смотрите также На Харьковщине из-за постоянных обстрелов могут начать принудительную эвакуацию

На Харьковщине направление ветра – в сторону оккупантов

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии "Суспильне" заявил, что в настоящее время для региона нет опасности. Кроме того, погода на стороне украинцев, ведь направление ветра сейчас – в сторону оккупированной россиянами территории.

В настоящее время устанавливается степень повреждения, но направление ветра в настоящее время – в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме,

– заявил Беседин.

Глава Харьковской ОВА также подтвердил, что по состоянию на данный момент замеры в городе Купянск показывают – наличие аммиака в воздухе отсутствует. Также специалисты, работающие на месте, заявили, что угрозы распространения опасного газа в общине нет.

Вместе с тем специалисты продолжают работу в приближенных к границе с Россией населенных пунктах – Кучеривка, Синьковка и Петропавловка. Там еще продолжаются замеры воздуха.

"Продолжаем контролировать уровень загрязнения. Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ситуация контролируется", – подчеркнул Синегубов.



Власть контролирует ситуацию в Харьковской области / Фото Олег Синегубов



В регионе отслеживают уровень загрязнения воздуха / Фото Олег Синегубов

Справка. Аммиак – это ядовитый бесцветный газ, имеющий характерный резкий запах. Первоначально раздражает глаза и дыхательные пути. Как действовать при отравлении аммиаком – читайте по ссылке.

На трубопроводе с аммиаком произошла разгерметизация