В настоящее время устанавливается степень повреждения трубопровода. Вместе с тем, местные власти заявили, что в воздухе не зафиксировали концентрацию аммиака.
Смотрите также На Харьковщине из-за постоянных обстрелов могут начать принудительную эвакуацию
На Харьковщине направление ветра – в сторону оккупантов
Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии "Суспильне" заявил, что в настоящее время для региона нет опасности. Кроме того, погода на стороне украинцев, ведь направление ветра сейчас – в сторону оккупированной россиянами территории.
В настоящее время устанавливается степень повреждения, но направление ветра в настоящее время – в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме,
– заявил Беседин.
Глава Харьковской ОВА также подтвердил, что по состоянию на данный момент замеры в городе Купянск показывают – наличие аммиака в воздухе отсутствует. Также специалисты, работающие на месте, заявили, что угрозы распространения опасного газа в общине нет.
Вместе с тем специалисты продолжают работу в приближенных к границе с Россией населенных пунктах – Кучеривка, Синьковка и Петропавловка. Там еще продолжаются замеры воздуха.
"Продолжаем контролировать уровень загрязнения. Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ситуация контролируется", – подчеркнул Синегубов.
Власть контролирует ситуацию в Харьковской области / Фото Олег Синегубов
В регионе отслеживают уровень загрязнения воздуха / Фото Олег Синегубов
На трубопроводе с аммиаком произошла разгерметизация
- Вечером 5 июня Синегубов сообщил, что в Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в результате вражеских обстрелов.
- В области сразу развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.
- Глава Харьковской ОВ заявил, что угрозы для населения нет. Он призвал харьковчан доверять информацию только из официальных источников.