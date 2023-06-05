Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона. 24 Канал.

Внимание Россия ударила по Балаклее: известно о жертве и многих раненых

По его словам, за минувшие сутки россияне обстреляли не менее 26 населенных пунктов области. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.

Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и взрослых из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается,
– сказал Синегубов.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

  • Российские войска после деоккупации регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
  • Вчера оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
  • Сегодня же в результате обстрела Балаклеи погиб один человек, еще 9 получили ранения, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Россияне атаковали с РСЗО, вероятно, - "Смерч".
  • Кроме того, в Харьковской области высока минная опасность. Да, 2 июня автомобиль взорвался на неизвестном взрывном устройстве – в машине была мама с тремя детьми. Женщина погибла на месте, у детей тяжелые травмы.