Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона. 24 Канал.
Внимание Россия ударила по Балаклее: известно о жертве и многих раненых
По его словам, за минувшие сутки россияне обстреляли не менее 26 населенных пунктов области. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.
Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и взрослых из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается,
– сказал Синегубов.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Российские войска после деоккупации регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
- Вчера оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
- Сегодня же в результате обстрела Балаклеи погиб один человек, еще 9 получили ранения, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Россияне атаковали с РСЗО, вероятно, - "Смерч".
- Кроме того, в Харьковской области высока минная опасность. Да, 2 июня автомобиль взорвался на неизвестном взрывном устройстве – в машине была мама с тремя детьми. Женщина погибла на месте, у детей тяжелые травмы.