Предварительно сообщают, что враг нанес удар по общине с РСЗО. Воздушная тревога в Харьковской области длилась час – с 17:31 до 18:34.

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В очередной раз враг атаковал Харьковскую область

С началом воздушной тревоги жителей Харьковской облатси призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие.

Уважаемые жители Балаклейской общины! Враг наносит удары! Максимально находитесь в укрытиях, не забывайте о правилах двух стен, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,

– призвали в Балаклейской городской военной администрации.

По информации Харьковской ОВА, в результате вражеских обстрелов погиб 1 человек. Еще 8 человек получили ранения.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии "Суспильному" заявил, что состояние пострадавших разное – есть тяжелоранены, некоторые – средней тяжести.

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский утверждает, что под вражескую атаку врага попал частный сектор. Предварительно он сообщил, что россияне обстреляли Харьковскую область из реактивных систем залпового огня "Смерч" или "Ураган".