Попередньо повідомляють, що ворог завдав удару по громаді з РСЗВ. Повітряна тривога у Харківській області тривала протягом години – з 17:31 до 18:34.

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Вчергове ворог атакував Харківщину

З початком повітряної тривоги жителів Харківщини закликали не ігнорувати небезпеку й пройти до укриття.

Шановні жителі Балаклійської громади! Ворог завдає ударів! Максимально перебувайте в укриттях, не забувайте про правила двох стін, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,

– закликали у Балаклійській міській військовій адміністрації.

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок ворожого обстрілу загинула 1 людина. Ще 8 осіб – отримали поранення.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта в коментарі "Суспільному" заявив, що стан постраждалих різний – є важкопоранені, деякі – середньої тяжкості.

Голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський стверджує, що під ворожу атаку ворога потрапив приватний сектор. Попередньо він повідомив, що росіяни обстріляли Харківщину з реактивних систем залпового вогню "Смерч" або "Ураган".