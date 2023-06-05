Як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, пам'ять загиблих дітей вшанувала перша леді Олена Зеленська. У своїй промові перша леді згадала про 13-річного хлопця Дмитра Кубату, який загинув у липні 2022 під час обстрілу Салтівки.

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Неможливо забути

Тоді окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту. Унаслідок цього загинуло троє людей – хлопець та літнє подружжя.

"Важко відкривати пам'ятники загиблими. Особливо, якщо ці загиблі – діти. Я згадую фото, коли тато тримає за руку загиблого на зупинці тут, в Харкові, свого сина. Таке неможливо забути й неможливо з цим змиритися", – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді звернулася до представників дипломатичного корпусу, які були присутні на церемонії. Вона наголосила, що треба продовжувати закликати міжнародну спільноту та уряди країн продовжувати підтримувати Україну.

Щоби зупинити війну раз і назавжди, щоби більше не гинули діти,

– сказала Зеленська.

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Монумент дітям, які загинули, складається зі скульптур дівчинки та хлопчика. Вони злітають над брилою з граніту, яка уособлює вибух. Фігури дітей створені в образі ангелів з обгорілими крилами. Загальна висота композиції – близько 5 метрів. Пам'ятник створив скульптор Михайло Ятченко.

За даними Офісу Президента, станом на 30 травня на Харківщині від дій росіян загинуло 76 дітей. Як зауважила Анна Черненко, найменшій дитині було всього 5 місяців. Зазнали поранень понад 200 дітей.

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Так 2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине в Богодухівському районі Харківщини на невідомому вибуховому пристрої підірвалося автівка. У ній була родина із трьома дітьми. 37-річна жінка загинула на місці, троє дітей зазнали поранень. Серед постраждалих – дівчата 12 та 15 років, а також 12-річний хлопчик. Вони перебувають у дуже тяжкому стані в лікарні.

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