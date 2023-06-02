37-річна жінка загинула на місці трагедії. Водночас троє діток зазнали важких поранень.

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Найстаршій дитині, яка постраждала, 15 років

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нещасний випадок стався близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району.

Серед постраждалих дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя.

На Харківщині дуже висока мінна небезпека

Глава Харківської ОВА наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.

Синєгубов закликає людей бути максимально обережними. Зокрема, не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо.

"Це може бути смертельно небезпечно. Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям", – сказав він.

Крім того, у разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не варто торкатися його. Потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або Нацполіцію.

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