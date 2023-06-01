Хлопці навчалися на третьому курсі Національного університету цивільного захисту у Харківській області. Трагедія сталась 31 травня близько 14:30.

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Деталі події

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що наразі поліція встановлює обставини інциденту.

За даними слідства, 31 травня у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху поранення дістав 20-річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує.

На жаль, два курсанти 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

За словами Чубенка, у справі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "загибель двох осіб".

Керівництво університету відсторонили

Речниця МВС України Мар'яна Рева у коментарі Суспільному повідомила, що 4 посадовців Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування.

Водночас речник ДСНС Олександр Хорунжий додав, що відсторонені посадовці були відповідальними за навчальний процес.