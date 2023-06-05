9-річна Віка Івашко з мамою загинули 1 червня. Тоді Росія атакувала Київ ракетами, але через уламки загинуло 3 осіб.

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У Києві попрощались з 9-річною Вікою і її мамою Олею

Так, попрощатися з дівчинкою та її мамою прийшли однокласники Віки, друзі, а також інші родини.



У столиці поховали Ольгу та Віку / Фото ТСН

До того ж на похороні був присутній дідусь дівчинки. Фото з ним облетіло мережі, де він декілька годин просидів біля тіла онучки.

Відомо, що 9-річна Віка була чемпіонкою із дзюдо та однією із найкращих у класі учениць. Її тато і чоловік Ольги помер близько двох років тому. У родині залишилися бабуся та дідусь.

Під час прощання дідусь дівчинки не відходив від труни онучки.



Ольга з донькою Вікою / Фото із соцмереж



Загибла 9-річна Віка / Фото із соцмереж

Що відомо про атаку Києва 1 червня