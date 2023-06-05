9-річна Віка Івашко з мамою загинули 1 червня. Тоді Росія атакувала Київ ракетами, але через уламки загинуло 3 осіб.
Зверніть увагу Ніби переслідувала чорна смуга: як жила сім'я загиблої 9-річної дівчинки до трагедії
У Києві попрощались з 9-річною Вікою і її мамою Олею
Так, попрощатися з дівчинкою та її мамою прийшли однокласники Віки, друзі, а також інші родини.
У столиці поховали Ольгу та Віку / Фото ТСН
До того ж на похороні був присутній дідусь дівчинки. Фото з ним облетіло мережі, де він декілька годин просидів біля тіла онучки.
Відомо, що 9-річна Віка була чемпіонкою із дзюдо та однією із найкращих у класі учениць. Її тато і чоловік Ольги помер близько двох років тому. У родині залишилися бабуся та дідусь.
Під час прощання дідусь дівчинки не відходив від труни онучки.
Ольга з донькою Вікою / Фото із соцмереж
Загибла 9-річна Віка / Фото із соцмереж
Що відомо про атаку Києва 1 червня
- У ніч проти 1 червня ворог атакував Київ балістичними ракетами "Іскандер". Від уламків загинули 3 людини, серед яких сім'я Івашко – мати разом з донькою.
- Дідусь родини розповів, що сім'ю ніби переслідувала чорна смуга у житті – за рік вони втратили кількох членів сім'ї. Рік тому в аварії загинув батько Ольги та її брата, кількома місяцями раніше – від серцевого нападу помер чоловік і тато Віки.
- Свідки розповідали, що дівчинка бігла до укриття першою, мати – наздоганяла її. Рідні говорять, що Віка майже встигла добігти до східців, а ось Ольга – потрапила майже в епіцентр падіння уламків.
- Зауважимо, що під час тривоги Ольга та Віка хотіли сховатися у сховищі, проте двері до поліклініки були зачинені.
- Слідчі вже повідомили про підозру 4 особам: першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань, а також охоронцю клініки.