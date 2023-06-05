9-летняя Вика Ивашко с мамой погибли 1 июня. Тогда Россия атаковала Киев ракетами, но из-за обломков погибли 3 человека.

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В Киеве попрощались с 9-летней Викой и ее мамой Олей

Так, попрощаться с девочкой и ее мамой пришли одноклассники Вики, друзья, а также другие семьи.



В столице похоронили Ольгу и Вику / ТСН

К тому же на похоронах присутствовал дедушка девочки. Фото с ним облетело сеть, где он несколько часов просидел возле тела внучки.

Известно, что 9-летняя Вика была чемпионкой по дзюдо и одной из лучших в классе учениц. Ее папа и муж Ольги скончался около двух лет назад. В семье остались бабушка и дедушка.

Во время прощания дедушка девочки не отходил от гроба внучки.



Ольга с дочерью Викой / фото из соцсетей



Погибшая 9-летняя Вика / фото из соцсетей

Что известно об атаке Киева 1 июня