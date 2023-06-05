9-летняя Вика Ивашко с мамой погибли 1 июня. Тогда Россия атаковала Киев ракетами, но из-за обломков погибли 3 человека.
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В Киеве попрощались с 9-летней Викой и ее мамой Олей
Так, попрощаться с девочкой и ее мамой пришли одноклассники Вики, друзья, а также другие семьи.
В столице похоронили Ольгу и Вику / ТСН
К тому же на похоронах присутствовал дедушка девочки. Фото с ним облетело сеть, где он несколько часов просидел возле тела внучки.
Известно, что 9-летняя Вика была чемпионкой по дзюдо и одной из лучших в классе учениц. Ее папа и муж Ольги скончался около двух лет назад. В семье остались бабушка и дедушка.
Во время прощания дедушка девочки не отходил от гроба внучки.
Ольга с дочерью Викой / фото из соцсетей
Погибшая 9-летняя Вика / фото из соцсетей
Что известно об атаке Киева 1 июня
- В ночь на 1 июня враг атаковал Киев баллистическими ракетами "Искандер". От обломков погибли 3 человека, среди которых семья Ивашко – мать вместе с дочерью.
- Дедушка семьи рассказал, что семью будто преследовала черная полоса в жизни – за год они потеряли нескольких членов семьи. Год назад в аварии погиб отец Ольги и ее брата, несколькими месяцами ранее – от сердечного приступа умер муж и папа Вики.
- Свидетели рассказывали, что девочка бежала к укрытию первой, мать – догоняла ее. Родные говорят, что Вика почти успела добежать до лестницы, а вот Ольга попала почти в эпицентр падения обломков.
- Отметим, что во время тревоги Ольга и Вика хотели спрятаться в укрытии, однако дверь в поликлинику была закрыта.
- Следователи уже сообщили о подозрении 4 лицам: первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директору больницы, заместителю директора по техническим вопросам, а также охраннику клиники.