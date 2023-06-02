В Деснянском районе Киева 34-летняя женщина вместе со своим 9-летним ребенком погибла от ракетных обломков из-за атаки России 1 июня. Страна-агрессорка убила маму с дочерью в День защиты детей. Их родственник поделился своей болью в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что известно о погибшей семье
Дедушку зовут Петр Ивашко, а его внуку – Виктория. Эта девочка увлекалась дзюдо. Она несколько лет занималась боевым искусством в спортивном клубе. Младший сын Петра (отец Виктории) погиб за несколько лет до полномасштабного вторжения России из-за сердечной недостаточности. У Петра остался старший сын, старшая невестка, внук и жена.
1 июня Петр добрался до места трагедии через несколько минут. Он часами находился у погибшей внучки. Сначала этот мужчина сидел на корточках с самого утра, а затем ему нашли стул.
Что сказал дедушка с фото
Убитый горем мужчина во время общения с журналистами не смог выделить самый страшный эпизод 1 июня.
Все ужасно. И первые секунды, когда увидел, и сейчас, и дальше, когда будем жить,
– сказал Петр.
Этот мужчина стал известным в интернете благодаря фотографиям Сергея Окунева. Он сделал и опубликовал в соцсетях фото ужасных последствий теракта России.
Подробности ракетной атаки россиян на Киев 1 июня
- Государство-террорист обстреляло столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами в ночь на 1 июня. Нашему ПВО удалось сбить все 10 "Искандеров".
- Из-за агрессии России тогда в Киеве погибли 2 женщины и 1 ребенок. Еще 10 человек получили ранения. Позже выяснилось, что киевляне перед смертью пытались скрыться в расположенном в поликлинике укрытии, однако дверь была закрыта.
- Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело. Был задержан первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.
- Охранник вероятно был пьян. Его задерживали с визуальными признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации от свидетелей, этот мужчина также мог обругать людей, когда те стучались в закрытое укрытие и просили их впустить.