В Деснянском районе Киева 34-летняя женщина вместе со своим 9-летним ребенком погибла от ракетных обломков из-за атаки России 1 июня. Страна-агрессорка убила маму с дочерью в День защиты детей. Их родственник поделился своей болью в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о погибшей семье

Дедушку зовут Петр Ивашко, а его внуку – Виктория. Эта девочка увлекалась дзюдо. Она несколько лет занималась боевым искусством в спортивном клубе. Младший сын Петра (отец Виктории) погиб за несколько лет до полномасштабного вторжения России из-за сердечной недостаточности. У Петра остался старший сын, старшая невестка, внук и жена.

1 июня Петр добрался до места трагедии через несколько минут. Он часами находился у погибшей внучки. Сначала этот мужчина сидел на корточках с самого утра, а затем ему нашли стул.

Что сказал дедушка с фото

Убитый горем мужчина во время общения с журналистами не смог выделить самый страшный эпизод 1 июня.

Все ужасно. И первые секунды, когда увидел, и сейчас, и дальше, когда будем жить,

– сказал Петр.

Этот мужчина стал известным в интернете благодаря фотографиям Сергея Окунева. Он сделал и опубликовал в соцсетях фото ужасных последствий теракта России.

Подробности ракетной атаки россиян на Киев 1 июня