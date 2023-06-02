У Деснянському районі Києва 34-річна жінка разом зі своєю 9-річною дитиною загинула від ракетних уламків через атаку Росії 1 червня. Країна-агресорка вбила маму з донькою у День захисту дітей. Їхній родич поділився своїм болем в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що відомо про загиблу сім'ю
Дідуся звати Петро Івашко, а його онуку – Вікторія. Ця дівчинка захоплювалася дзюдо. Вона кілька років займалася бойовим мистецтвом у спортивному клубі. Молодший син Петра (батько Вікторії) загинув за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії через серцеву недостатність. У Петра залишився старший син, старша невістка, онук та дружина.
1 червня Петро дістався місця трагедії за кілька хвилин. Він годинами знаходився біля загиблої онуки. Спочатку цей чоловік сидів навпочіпки з самого ранку, а потім йому знайшли стілець.
Що сказав дідусь з фото
Убитий горем чоловік під час спілкування з журналістами не зміг виділити найстрашніший епізод 1 червня.
Усе страшне. І перші секунди, коли побачив, і зараз, і далі, коли будемо жити,
– сказав Петро.
Цей чоловік став відомим в інтернеті завдяки фотографіям Сергія Окунева. Він зробив та опублікував у соцмережах фото жахливих наслідків теракту Росії.
Подробиці ракетної атаки росіян на Київ 1 червня
- Держава-терорист обстріляла столицю України балістичними та крилатими ракетами у ніч проти 1 червня. Нашій ППО вдалося збити всі 10 "Іскандерів".
- Через агресію Росії тоді у Києві загинуло 2 жінки та 1 дитина. Ще 10 жителів отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що кияни перед смертю намагалися сховатися у розташованому у поліклініці укритті, однак двері були зачинені.
- Згодом правоохоронці відкрили кримінальну справу. Був затриманий перший заступник Деснянської РДА, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець.
- Охоронець ймовірно був напідпитку. Його затримували з візуальними ознаками алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією від свідків, цей чоловік також міг облаяти людей, коли ті стукалися у зачинене сховище та просили їх впустити.