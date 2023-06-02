Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що Повітряні сили ЗСУ можуть оголосити тривогу лише після пуску ракети.
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Особливість "Іскандера"
Максимальна відстань польоту балістичної ракети "Іскандер" 480 – 500 кілометрів. Таку відстань вона долає за 7 – 8 хвилин. Росіяни можуть запускати "Іскандери" з Курської або Брянської областей і тоді вони долітають до столиці.
"Це найскладніша ракета щодо захисту цивільного населення", – зазначив Жданов.
Оголосити повітряну тривогу у Києві можуть лише після пуску ракети. Тому так мало часу проходить від сигналу повітряної тривоги до роботи ППО.
У цьому її головна загроза й складність перехоплення, адже дуже мало часу,
– наголосив військовий експерт.
Жданов припустив, скільки "Кинджалів" залишилось у Росії: дивіться відео
Скільки "Кинджалів" у росіян
Аеробалістичні ракети "Кинджал" Росія поки що не застосовує. Можливо, їх у росіян дійсно обмаль.
Станом на 30 березня 2023 року за даними Forbes у Росії залишилося 43 "Кинджала". У травні окупанти випустили по Україні 7 Кинджалів, ймовірно зараз у них залишилось менше 40 ракет.
За словами Жданова, ситуація з "Кинджалами" простіша, адже якщо у повітрі їх носій – МіГ-31, то ми приблизно можемо визначати рубіж пуску, оголосити тривогу і підготуватися до їх зустрічі. З балістикою ситуація інша, тому є проблеми.
Що відомо про ракетний обстріл Києва 1 червня
- В ніч проти 1 червня Росія вкотре атакувала Київ, вдаривши по місту ракетами "Іскандер". Окупанти вбили трьох людей.
- Протиповітряні сили відбили ворожу атаку, проте уламки впали на будівлю дитячої поліклініки та прилеглі житлові будинки у Деснянському районі. Загинула 9-річна дівчинка та її 34-річна мама, поранено ще 10 людей.
- Чоловік загиблої розповів, що його сім'я та інші жителі будинку намагалися потрапити в укриття, проте воно було зачинене.