Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що Повітряні сили ЗСУ можуть оголосити тривогу лише після пуску ракети.

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Особливість "Іскандера"

Максимальна відстань польоту балістичної ракети "Іскандер" 480 – 500 кілометрів. Таку відстань вона долає за 7 – 8 хвилин. Росіяни можуть запускати "Іскандери" з Курської або Брянської областей і тоді вони долітають до столиці.

"Це найскладніша ракета щодо захисту цивільного населення", – зазначив Жданов.

Зверніть увагу! Вночі 1 червня росіяни атакували Київ десятьма ракетами "Іскандер". Їх запускали з Брянської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед яких малолітня дитина.

Оголосити повітряну тривогу у Києві можуть лише після пуску ракети. Тому так мало часу проходить від сигналу повітряної тривоги до роботи ППО.

У цьому її головна загроза й складність перехоплення, адже дуже мало часу,

– наголосив військовий експерт.

Жданов припустив, скільки "Кинджалів" залишилось у Росії: дивіться відео

Скільки "Кинджалів" у росіян

Аеробалістичні ракети "Кинджал" Росія поки що не застосовує. Можливо, їх у росіян дійсно обмаль.

Станом на 30 березня 2023 року за даними Forbes у Росії залишилося 43 "Кинджала". У травні окупанти випустили по Україні 7 Кинджалів, ймовірно зараз у них залишилось менше 40 ракет.

За словами Жданова, ситуація з "Кинджалами" простіша, адже якщо у повітрі їх носій – МіГ-31, то ми приблизно можемо визначати рубіж пуску, оголосити тривогу і підготуватися до їх зустрічі. З балістикою ситуація інша, тому є проблеми.

Що відомо про ракетний обстріл Києва 1 червня