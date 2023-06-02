Останнім часом російський агресор застосовує своє озброєння нетипово. Важливо розуміти, що балістику збивати на дальніх підступах не можна, в ефірі національного телемарафону зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

Дізнайтеся більше На порятунок є лічені хвилини: що відомо про "Іскандери", якими Росія атакує Київ

Як ворог застосовує балістичні ракети

Ігнат зазначив, що балістичні ракети неможливо збивати на дальніх підступах, адже дальність навіть того ж самого Patriot невелика, – кілька десятків кілометрів. Натомість крилаті ракети можна збивати не лише цим комплексом, а й іншими, навіть мобільними вогневими групами, авіацією. Тому їх можуть знищувати ще й на підступах.

Речник Повітряних сил зауважив, що останнім часом ворог застосовує своє озброєння нетипово. Зокрема, йдеться про атаку балістикою.

Тими "Іскандерами" він б'є у той час, коли думає, що ми цього не очікуємо. Але, як бачите, "Іскандери" збивають як у небі столиці, так і на підступах. Можна сказати, що власне, у них не системний підхід,

– зазначив Ігнат.

Пояснив, що зазвичай російські військові атакують Україну дронами-камікадзе з 23 години. Ближче до 4 години ранку БпЛА кружляють, і наші оборонці полюють на них по всій території держави. Крилаті ракети летять вночі, – з 1, 2, 3 години.

"Що нове – це, зрозуміло, балістика. З нею треба боротися", – підсумував речник.

Читайте також Знищено понад 30 цілей: все, що відомо про нічну атаку Києва 2 червня