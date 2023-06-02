Останнім часом російський агресор застосовує своє озброєння нетипово. Важливо розуміти, що балістику збивати на дальніх підступах не можна, в ефірі національного телемарафону зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Як ворог застосовує балістичні ракети
Ігнат зазначив, що балістичні ракети неможливо збивати на дальніх підступах, адже дальність навіть того ж самого Patriot невелика, – кілька десятків кілометрів. Натомість крилаті ракети можна збивати не лише цим комплексом, а й іншими, навіть мобільними вогневими групами, авіацією. Тому їх можуть знищувати ще й на підступах.
Речник Повітряних сил зауважив, що останнім часом ворог застосовує своє озброєння нетипово. Зокрема, йдеться про атаку балістикою.
Тими "Іскандерами" він б'є у той час, коли думає, що ми цього не очікуємо. Але, як бачите, "Іскандери" збивають як у небі столиці, так і на підступах. Можна сказати, що власне, у них не системний підхід,
– зазначив Ігнат.
Пояснив, що зазвичай російські військові атакують Україну дронами-камікадзе з 23 години. Ближче до 4 години ранку БпЛА кружляють, і наші оборонці полюють на них по всій території держави. Крилаті ракети летять вночі, – з 1, 2, 3 години.
"Що нове – це, зрозуміло, балістика. З нею треба боротися", – підсумував речник.
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Що треба знати про "Іскандер-М"
Це балістична ракета наземного базування, яка підіймається практично у стратосферу, звідки повертається на високій швидкості. Вага бойової частини близько 500 кілограмів, дальність ураження 500 – 600 кілометрів.
Ракета "Іскандер-М" має підвищені характеристики щодо швидкості, порівняно з крилатою "Іскандер-К". Хоча точні дані не розголошуються, низка джерел та експертів вважають, що вона є гіперзвуковою.
Також "Іскандер-М" має покращену систему керування, що дозволяє більш точне наведення на ціль та забезпечує високу точність удару. Окрім того, у цієї ракети більша маневровність та здатність ухилитися від систем протиповітряної оборони.
Юрій Ігнат розповів, що окупанти запускають ці ракети з району Брянської області. Вони доволі швидко долітають до Києва. У бойової обслуги, наприклад, ЗРК Patriot, є лише декілька хвилин, щоб побачити ціль та зрештою знищити. Крім того, лічені хвилини є у цивільних, аби пройти в укриття.
ОТРК "Іскандер-М" / Фото з росЗМІ