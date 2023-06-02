В последнее время российский агрессор применяет свое вооружение нетипично. Важно понимать, что баллистику сбивать на дальних подступах нельзя, в эфире национального телемарафона отметил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Как враг применяет баллистические ракеты

Игнат отметил, что баллистические ракеты невозможно сбивать на дальних подступах, ведь дальность даже того же Patriot небольшая, – несколько десятков километров. Крылатые ракеты можно сбивать не только этим комплексом, но и другими, даже мобильными огневыми группами, авиацией. Поэтому их могут уничтожать еще и на подступах.

Спикер Воздушных сил отметил, что в последнее время враг применяет свое вооружение нетипично. В частности, речь идет об атаке баллистикой.

Этими "Искандерами" он бьет в то время, когда думает, что мы этого не ожидаем. Но, как видите, "Искандеры" сбивают как в небе столицы, так и на подступах. Можно сказать, что, собственно, у них не системный подход,

– отметил Игнат.

Объяснил, что обычно российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе с 23 часов. Ближе к 4 часам утра БПЛА кружатся, и наши защитники охотятся на них по всей территории государства. Крылатые ракеты летят ночью – с 1, 2, 3 часов.

"Что новое – это, разумеется, баллистика. С ней нужно бороться", – подытожил спикер.

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