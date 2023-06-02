В последнее время российский агрессор применяет свое вооружение нетипично. Важно понимать, что баллистику сбивать на дальних подступах нельзя, в эфире национального телемарафона отметил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Как враг применяет баллистические ракеты
Игнат отметил, что баллистические ракеты невозможно сбивать на дальних подступах, ведь дальность даже того же Patriot небольшая, – несколько десятков километров. Крылатые ракеты можно сбивать не только этим комплексом, но и другими, даже мобильными огневыми группами, авиацией. Поэтому их могут уничтожать еще и на подступах.
Спикер Воздушных сил отметил, что в последнее время враг применяет свое вооружение нетипично. В частности, речь идет об атаке баллистикой.
Этими "Искандерами" он бьет в то время, когда думает, что мы этого не ожидаем. Но, как видите, "Искандеры" сбивают как в небе столицы, так и на подступах. Можно сказать, что, собственно, у них не системный подход,
– отметил Игнат.
Объяснил, что обычно российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе с 23 часов. Ближе к 4 часам утра БПЛА кружатся, и наши защитники охотятся на них по всей территории государства. Крылатые ракеты летят ночью – с 1, 2, 3 часов.
"Что новое – это, разумеется, баллистика. С ней нужно бороться", – подытожил спикер.
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Что нужно знать об "Искандер-М"
Это баллистическая ракета наземного базирования, поднимающаяся практически в стратосферу, откуда возвращается на высокой скорости. Вес боевой части около 500 килограмм, дальность поражения 500 – 600 километров.
Ракета "Искандер-М" имеет повышенные характеристики по скорости по сравнению с крылатой "Искандер-К". Хотя точные данные не разглашаются, ряд источников и экспертов считают, что он гиперзвуковой.
Также "Искандер-М" имеет улучшенную систему управления, что позволяет более точную наводку на цель и обеспечивает высокую точность удара. Кроме того, у этой ракеты больше маневровности и способности уклониться от систем противовоздушной обороны.
Юрий Игнат рассказал, что оккупанты запускают эти ракеты из Брянской области. Они довольно быстро долетают до Киева. В боевой обслуге, например, ЗРК Patriot, есть всего несколько минут, чтобы увидеть цель и в конце концов уничтожить. Кроме того, считанные минуты есть у гражданских, чтобы пройти в укрытие.
ОТРК "Искандер-М" / Фото с росСМИ