Так, в столице было уничтожено более 30-ти вражеских целей. Подробнее о ночной атаке Киева – читайте в материале 24 Канала.

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Комбинированная атака Киева

Террор Киева воздушными атаками продолжается. Россияне практически без пауз нападают на столицу. За последние 6 дней они нанесли уже 6-й воздушный удар по городу. После баллистических ракет в этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

В то же время из разных направлений Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed".

Уничтожено более 30 целей

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Есть ли повреждения после атаки

Мэр Виталий Кличко рассказал, что после тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасательно-пожарная служба выехала на место.

Кроме этого, в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают.

Позже в КГВА отметили, что после проверки информация о ракетных обломках не подтвердилась.

Россия запустила 15 крылатых ракет и 18 "Шахедов"

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что ночью Россия запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе. Все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. В настоящее время вся информация уточняется.

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