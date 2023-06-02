О работе ПВО сообщили в КГВА. Людей призывают находиться в укрытиях до окончания тревоги.

Важно Снова вероятность запуска ракет: по Украине ходят тревоги.

Работу ПВО нельзя снимать ни при каких условиях. Эта информация только поможет врагу скорректировать огонь. Более того, за такую съемку можно получить до 8 лет тюрьмы.

Работу ПВО нельзя снимать ни при каких условиях. Любое фото или видео, где есть локация или привязка к месту, моментально окажется в российских пабликах. Эта информация только поможет врагу скорректировать огонь. Более того, за такую съемку можно получить до 8 лет тюрьмы.

Украина – снова под атакой

Почти по всей Украине ночью 2 июня снова объявили воздушную тревогу. Россияне совершают комбинированную атаку: запускают дроны и ракеты.

В Киевской ОВ сообщили о повышенной угрозе ударов с воздуха в регионе. Также об угрозе сообщала Черкасская ОВА.

По информации мониторинговых групп, россияне запустили ракеты из Ту-95 из района Каспия. Вместе с этим оккупанты применяют "Шахеды".

Глава ОП Андрей Ермак предупреждал, что игнорировать тревогу нельзя.

Отметим, что минувшей ночью Киев также находился под ракетной атакой. Россияне запускали 10 "Искандеров", которые ПВО сбили. Однако обломки повредили поликлинику, дома и кафе.

К сожалению, погибли 2 женщины и 9-летняя девочка. Они бежали к укрытию, но оно оказалось закрытым.