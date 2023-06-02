Ранее телеграм-каналы предупреждали о запусках ракет, а россияне поднимали ТУ-95мс. Поэтому игнорировать тревогу упорно не рекомендуют. Если слышите сирены, направляйтесь в укрытие. Ни в коем случае не снимайте работу ПВО.

Важно Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей

Предыдущая атака оккупантов: что известно

  • Россияне ночью 1 июня снова атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО сбило все цели, однако обломки повредили детскую поликлинику в Киеве и десятки многоэтажек.
  • Погибли две женщины и ребенок. Они бежали в укрытие в поликлинике, но это было закрыто.
  • Президент Зеленский заверил, что все виновные будут наказаны, в КГВА подчеркивают, что укрытия больше не будут запираться.
  • Власти объясняют закрытые укрытия "ремонтными работами". Также "волновались", что бездомные и вандалы будут организовывать там приюты.
  • Начали расследование. Правоохранители уже задержали трех чиновников Деснянской райгосадминистрации и охранника медучреждения. Им готовят подозрения.