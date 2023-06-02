Ранее телеграм-каналы предупреждали о запусках ракет, а россияне поднимали ТУ-95мс. Поэтому игнорировать тревогу упорно не рекомендуют. Если слышите сирены, направляйтесь в укрытие. Ни в коем случае не снимайте работу ПВО.

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04:20 Полетели отбои по стране.

04:00 Мониторинговые каналы уверены, что вражеских аппаратов и ракет в воздухе уже нет, но продолжается доразведка, чтобы в этом убедиться.

03:20 Волынь, Львов, Закарпатье – тревога. "Красная" уже вся Украина.

03:15 Тернополь, Ивано-Франковск – тревога.



"Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сунет еще волна БПЛА", – Кличко.

03:05 "В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" – КГВА.



"Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Кроме того, ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам", – КОВА.

03:00 Тревога в Ровенской области.

02:50 Мониторинговые каналы утверждают, что ракеты уже залетели в воздушное пространство Украины. Тревогу объявили еще в Черновицкой области и на Хмельнитчине.

02:05 В Черкасской ОВА сообщили о повышенной опасности в регионе. 02:01 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО. 01:57 Тревогу объявили в Киеве и области, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях. 01:45 Сообщений о ракетах в нашем воздушном пространстве не было. 01:30 Сирены начали раздаваться во всех центральных, восточных и южных областях. 01:10 По информации мониторов, были пуски ракет с Ту-95 из района Каспия. 01:00 Тревога распространилась на Днепропетровскую и Кировоградскую области. 00:35 В телеграм-каналах сообщили, что в России несколько Ту-95мс улетают к пусковым рубежам. 00:30 В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях объявили воздушную тревогу. Сообщалось об угрозе атаки дронами – очевидно, "Шахедами".



Вероятно, россияне снова хотят совершить комбинированный обстрел: ракетами и беспилотниками.

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