Раніше телеграм-канали попереджали про запуски ракет, а росіяни здіймали ТУ-95мс. Тому ігнорувати тривогу наполегливо не рекомендують. Якщо чуєте сирени, прямуйте в укриття. В жодному разі не знімайте роботу ППО.

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02:05 У Черкаській ОВА повідомили про підвищену небезпеку в регіоні.

01:57 Тривогу оголосили в Києві та області, на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині.

01:45 Наразі повідомлень про ракети у нашому повітряному просторі не було.

01:30 Сирени почали лунати у всіх центральних, східних та південних областях.

01:10 За інформацією моніторів, були пуски ракет з Ту-95 з району Каспію.

01:00 Тривога поширилась на Дніпропетровську та Кіровоградську області.

00:35 У телеграм-каналах повідомили, що в Росії кілька Ту-95мс летять до пускових рубежів.

00:30 У Миколаївській, Херсонська, Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. Повідомляли про загрозу атаки дронами. Ймовірно, росіяни знову хочуть здійснити комбінований обстріл: ракетами та безпілотниками.

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