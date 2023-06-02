Раніше телеграм-канали попереджали про запуски ракет, а росіяни здіймали ТУ-95мс. Тому ігнорувати тривогу наполегливо не рекомендують. Якщо чуєте сирени, прямуйте в укриття. В жодному разі не знімайте роботу ППО.
Важливо Закрите укриття та затримання винних: все, що відомо про атаку по Києву у День захисту дітей
Попередня атака окупантів: що відомо
- Росіяни вночі 1 червня знову атакували Україну 10 балістичними ракетами "Іскандер". ППО збила усі цілі, проте уламки пошкодили дитячу поліклініку у Києві та десятки багатоповерхівок.
- Загинули дві жінки та дитина. Вони бігли в укриття в поліклініці, але те було зачинене.
- Президент Зеленський запевнив, що всі винні будуть покарані, в КМДА наголошують, що укриття більше не будуть замикати.
- Почали розслідування. Правоохоронці вже затримали трьох чиновників Деснянської райдержадміністрації та охоронця медзакладу. Їм готують підозри.