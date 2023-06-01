Всього терористичні війська Росії випустили по Києву 10 ракет. Усі цілі було знищено силами та засоби ППО України.

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ППО знищила 7 балістичних ракет

Українські військові знищили відразу 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що атака відбулася 1 червня близько 02:45. Там наголосили, що через те, що противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.

Росіяни випустили 10 ракет з північного напрямку – Брянська область Росії. На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти.

Зверніть увагу. Росія також атакувала Київ ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М" у понеділок, 29 травня. Тоді окупанти зранку випустили 11 ракет і всі повітряні цілі було знищено.

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