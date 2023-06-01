Всього терористичні війська Росії випустили по Києву 10 ракет. Усі цілі було знищено силами та засоби ППО України.
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ППО знищила 7 балістичних ракет
Українські військові знищили відразу 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".
У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що атака відбулася 1 червня близько 02:45. Там наголосили, що через те, що противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер", часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато.
Росіяни випустили 10 ракет з північного напрямку – Брянська область Росії. На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти.
Росіяни атакували Київ у День захисту дітей
- У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ. Станом на 7 ранку відомо, що внаслідок обстрілу загинуло троє людей, серед яких одна дитина 2012 року народження. Ще 10 осіб травмовано, з яких одна дитина.
- Найбільше постраждалих у Деснянському та Дніпровському районах Києва.
- Відомо, що падіння уламків спричинило пошкодження школи, житлових будинків, адмінбудівель, дитячого садка, відділення поліції та поліклініки. Також згоріли декілька машин.
- Мешканець Деснянського району столиці внаслідок обстрілу втратив дружину. Він розповів, що його сім'я та інші жителі будинку вирушили в укриття, яке виявилося закритим.
- Мер столиці Віталій Кличко вже відреагував на цю інформацію. Він заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.