Всего террористические войска России выпустили по Киеву 10 ракет. Все цели были уничтожены силами и средствами ПВО Украины.

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ПВО уничтожило 7 баллистических ракет

Украинские военные уничтожили сразу 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что атака произошла 1 июня около 02:45. Там подчеркнули, что из-за того, что противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", времени на то, чтобы укрыться в укрытии, не так много.

Россияне выпустили 10 ракет с северного направления – Брянская область России. К сожалению, в результате противовоздушного боя погибли и ранены, среди них – дети.

Обратите внимание. Россия также атаковала Киев ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М" в понедельник, 29 мая. Тогда оккупанты утром выпустили 11 ракет и все воздушные цели были уничтожены.

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