Про те, що росіяни використали комплекс "Іскандер-К" для удару по Краматорську, заявили у поліції. 24 Канал розповідає, що це за комплекс, і яку загрозу він становить.

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Що відомо про комплекс "Іскандер"

"Іскандер" – це сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля. Вперше "Іскандер" представили в серпні 1999 року.

За офіційними даними, максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше 500 кілометрів. Водночас експерти стверджуються, що максимальна дальність може сягати 700 кілометрів.

Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 кілометрів. Це порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Існує три модифікації "Іскандерів":

"Іскандер-М",

"Іскандер-Е",

"Іскандер-К".

"Іскандер-К": яку загрозу становить комплекс

У варіанті комплектації "Іскандер-К" використовує крилату ракету Р-500 (9М723) з наднизькою траєкторією польоту на висоті 6 – 7 метрів з огинанням рельєфу місцевості, яка офіційно має дальність 500 кілометрів.

Тактичне застосування ОТРК "Іскандер" може включати одночасний удар квазібалістичною ракетою "Іскандер-М" та крилатою ракетою "Іскандер-К" для ураження високозахищених ПРО та ППО цілей по різних траєкторіях, що ускладнює захист від ураження.



ОТРК "Іскандер" / Фото з росЗМІ

Спочатку західні джерела дотримувалися версії, що ракета створена на базі забороненої крилатої ракети великої дальності C-10 "Гранат", відомих як 9М729 (за класифікацією НАТО SSC-8), тобто сухопутною версією крилатої ракети сімейства "Калібр".

Інша версія свідчить, що ракета, що використовується цими комплексами, є наземним варіантом ракети Х-101, а не "Калібру".

Характеристики ракети Р-500 (9М723)

P-500 (9М728) — російська крилата ракета, створена для комплексу "Іскандер". У Росії кажуть, що ракета здатна долати всі існуючі та перспективні системи протиракетної оборони.

Аналітики Defense Express проаналізували ракету, яка була прийнята на озброєння росіянами у 2011 році. Швидкість ракети на початковій ділянці траєкторії – 2100 м/c (тобто 6М, формально – гіперзвукова зброя).

Повідомляється, що ракета в польоті витримує навантаження у 20 – 30G, адже маневрує на активній ділянці траєкторії. Максимальна висота, на яку піднімається ракета, – понад 100 кілометрів. Важить 3800 кілограмів, має бойову частину 470 кілограмів.

Ракета спроможна маневрувати, поки працює твердопаливний двигун (ракета – одноступенева), на балістичній ділянці після його вимкнення – не спроможна,

– наголошують у Defense Express.

Корпус ракети – моноблок, тобто моноліт, всього одна деталь. Ракета стартує і влучає в ціль в одному і тому самому вигляді. Контейнера в неї немає. Тобто, зсередини ракети жодних цілей-пасток випадати не може, бо немає ні як, ні звідки.



Російська ракета P-500 на навчаннях / Фото міноборони Росії

Експерти звернули увагу на хвостові стабілізатори, якими неможливо керувати польотом ракети. "Тобто жодних маневрів після вимкнення двигуна і втрати можливості керувати вектором тяги ракета робити не спроможна", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ракета піднімається в стратосферу та атакує ціль звідти, тобто всю другу ділянку траєкторії вона летить по параболі, котра легко обраховується РЛС, що дозволяє навести на неї ракету-перехоплювач. "ППО ПС ЗС України саме так і роблять. І досить влучно", – вказують у Defense Express.

Як ЗСУ можуть збивати ракети з "Іскандер-М" та скільки їх у Росії

Аналітики Defense Express звернули увагу, що ОТРК – це суто наступальні комплекси, створені під застосування ядерної зброї. Їх ефективність в неядерному спорядженні – нижча, ракета з легшою неядерною бойовою частиною летить лише на 300 кілометрів.

Аналітики пишуть, що в Росії могло бути близько 960 ракет типу P-500. Втім, у вересні 2022 року українська розвідка заявляла, що в Росіян залишилося близько 200 "Іскандерів".

При цьому експерти визнають, що P-500 становить реальну загрозу через свою ймовірну дальність у 2 тисячі кілометрів.

Пуск Р-500 із ОТРК "Іскандер-М" 18 квітня 2016 року: відео

На відміну від балістичної ракети, якщо вчасно виявити крилату ракету P-500, то збити її можливо будь-яким зенітним ракетним комплексом. Р-500 має дозвукову швидкість та не маневрує під час польоти. Як доводить практика, цю ракету можна збити навіть з ПЗРК "Ігла".

Росіяни вже неодноразово використовували цю ракету й наші сили ППО збивали її. Командування Повітряних Сил ЗСУ 16 вересня 2022 року повідомило, що частини протиповітряної оборони Командування "Схід" збили одразу три крилаті ракети комплексу "Іскандер-К".

Експерти наголошують, що той факт, що Росія почала використовувати "Іскандери", свідчить, що у ворога закінчуються інші високоточні ракети.