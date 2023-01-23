Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Наразі невідомо, чи є жертви та поранені.
Раніше Росія вдарила ракетами по Краматорську: пошкоджена школа, дитсадок, є жертви
Російські окупанти 23 січня знову завдали ракетного удару по Краматорську, що на Донеччині. Наслідки ще з'ясовують.
Джерело:Олександр Гончаренко
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. Наразі невідомо, чи є жертви та поранені.
Раніше Росія вдарила ракетами по Краматорську: пошкоджена школа, дитсадок, є жертви