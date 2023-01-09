У Краматорську, на жаль, знову ворожий приліт. Цього разу окупанти влучили у дорожнє полотно, яким пересувався автомобіль з цивільними. На жаль, двоє пасажирів загинули на місці.

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Окупанти завдали ракетного удару

Ворог вкотре атакував ракетами Краматорськ, що на Донеччині. Цього разу влучання зафіксували по проїжджій частині, а також автомобілі з людьми. На жаль, двоє пасажирів транспортного засобу загинули на місці.



Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото з телеграму Тимошенка



Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото з телеграму Тимошенка

На кадрах, які виклав у мережу Тимошенко, можна побачити наслідки ракетного удару. Внаслідок влучання по дорожньому полотну утворилася величезна вирва. Вона в діаметрі сягає кількох метрів.