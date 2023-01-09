В Краматорске, к сожалению, снова вражеский прилет. На этот раз оккупанты попали в дорожное полотно, по которому передвигался автомобиль с гражданскими. К сожалению, два пассажира погибли на месте.

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Оккупанты нанесли ракетный удар

Враг в очередной раз атаковал ракетами Краматорск на Донетчине. В этот раз попадание зафиксировали по проезжей части, а также автомобили с людьми. К сожалению, два пассажира транспортного средства погибли на месте.

Последствия ракетного удара по Краматорску / Фото с телеграма Тимошенко

Последствия ракетного удара по Краматорску / Фото с телеграма Тимошенко

На кадрах, опубликованных в сети Тимошенко, можно увидеть последствия ракетного удара. В результате попадания по дорожному полотну образовалась огромная воронка. Она в диаметре достигает нескольких метров.