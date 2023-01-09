Детали рассказал Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента. Российские захватчики повредили частные жилые дома, а также – хозяйственные постройки.

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Оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по населенному пункту. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелся частный автомобиль. 2 гражданских лица получили ранения, им оказывают медицинскую помощь,

– заявил Тимошенко.

Российские оккупанты ударили по Харьковщине

Российские захватчики продолжают наносить террористические удары по Харьковской области. Утром 9 января враг обстрелял Шевченково Купянского района. Это село воины ВСУ деоккупировали весной 2022 года.

В прокуратуре заявили, что российские террористы убили 2 женщин. Также оккупанты ранили ребенка – 10-летнюю девочку. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – заявил, что оккупанты умышленно целились и попали в рынок города. Никакого военного объекта рядом не было.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.