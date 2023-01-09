Известно, что из-за этого ракетного удара погибли 2 взрослые женщины и один ребенок ранен. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в эфире национального телемарафона и в очередной раз подчеркнул, что российские захватчики целенаправленно обстреливают не военную инфраструктуру.

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Еще один факт нарушения россиянами "перемирия"

По словам главы области, в результате атаки пострадали 7 человек. Их сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Среди них, собственно, есть 10-летняя девочка. Врачи борются за ее жизнь.

Относительно того, куда именно был нанесен удар, это городской рынок. Учитывая, что сегодня (9 января – 24 Канал) понедельник, там у нас только семь жертв. На самом деле, если бы это был другой день, то жертв было бы гораздо больше,

– сказал Синегубов.

Кроме того, он отметил, что рядом с этим местом ни одного военного объекта нет. Следует сказать, что Шевченко – это гражданский поселок, который был деоккупирован весной 2022 года.

Обратите внимание! Глава Харьковщины вспомнил, что чуть ли не каждый день российские оккупанты обстреливают Украину, несмотря призывы Путина к перемирию.

Скажем, 7 января – на самое Рождество по юлианскому календарю – россияне атаковали окрестности Харькова. Из-за этого ракетного обстрела погиб один человек.

Покидают ли украинцы населенные пункты Харьковщины

Следует также сказать, что при включении Синегубов ответил на вопросы журналистов о том, выезжают ли массово люди из региона. Он отметил, что граждане нашего государства, напротив, пытаются вернуться в дома, которые не разрушили оккупанты.

А вот на освобожденные территории жители Харьковщины приезжают люди только тогда, когда там есть электричество. По словам главы ОВА, по состоянию на 9 января более 85% электросетей на освободившихся территориях уже восстановили специалисты. Однако существует другая проблема – большое количество мин.



Как безопасно передвигаться по освобожденным территориям / Картинка 24 Канала