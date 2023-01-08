Так, утром 7 января российские захватчики в очередной раз обстреляли город Волчанск на Север Харьковщины. Как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, оккупанты били по жилым кварталам города.

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Оккупанты на Рождество в очередной раз атаковали Волчанск

Что важно, циничный обстрел населенного пункта россияне совершили за несколько часов до начала своего так называемого "рождественского перемирия". Из-за атаки кафиров сотни местных жителей остались без своих квартир.

Волчанск практически ежесуточно находится в отчетах об обстрелах Харьковщины российской армией. В большинстве своем враг использует для атак минометы и артиллерию.

Город почти пуст. Оттуда выехало очень много людей,

– сообщила корреспондентка.

Люди вынуждены выезжать из города из-за обстрелов российских захватчиков. В настоящее время в городе осталось около 4 тысяч человек местных жителей из 17 тысяч, проживавших в Волчанске до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, в городе отсутствует газоснабжение.

"Эти два утренних прилета очень избили жилой сектор и многоэтажки. К счастью, нет раненых и это только потому, что в самом городе очень много людей уехало", – рассказала корреспондентка.

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По словам местных жителей, город постоянно находится под обстрелами россиян. особенно ощутимы вражеские атаки были на Рождество 25 декабря, а также Новый год.

Во вражеские обстрелы попали около 10 населенных пунктов

Впрочем, Волчанск не единственный населенный пункт Харьковщины, подвергшийся циничным атакам захватчиков за прошедшие сутки. Под обстрелы россиян также попали следующие населённые пункты региона:

Купянск;

Двухлетнее;

Красное;

Стрелки и т.д.

В общей сложности российские оккупанты нанесли удары по около 10 населенным пунктам харьковской области.

Обстрелы россиян во время "перемирия