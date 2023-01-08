Так, зранку 7 січня російські загарбники вкотре обстріляли місто Вовчанськ, що на Північ Харківщини. Як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, окупанти гатили по житлових кварталах міста.

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Окупанти на Різдво вкотре атакували Вовчанськ

Що важливо, цинічний обстріл населеного пункту росіяни здійснили за кілька годин до початку свого так званого "різдвяного перемир'я". Через атаку окупантів сотні місцевих мешканців залишилися без своїх квартир.

Вовчанськ практично щодоби є у звітах щодо обстрілів Харківщини російською армією. Здебільшого ворог використовує для атак міномети та артилерію.

Місто майже порожнє. Звідти виїхало дуже багато людей,

– повідомила кореспондентка.

Люди змушені виїжджати з міста через обстріли російських загарбників. Наразі в місті лишилося близько 4 тисяч осіб місцевих мешканців з 17 тисяч, що проживали у Вовчанську до початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, у місті відсутнє газопостачання.

"Ці два ранкові прильоти дуже побили житловий сектор та багатоповерхівки. На щастя, немає поранених і це лише тому, що у самому місті дуже багато людей виїхало", – розповіла кореспондентка.

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За словами місцевих мешканців місто постійно перебуває під обстрілами росіян. особливо відчутними ворожі атаки були на Різдво 25 грудня, а також Новий рік.

Під ворожі обстріли потрапили близько 10 населених пунктів

Утім, Вовчанськ не єдиний населений пункт Харківщини, який зазнав цинічних атак загарбників минулої доби. Під обстріли росіян також потрапили наступні населені пункти регіону:

Куп'янськ;

Дворічне;

Красне;

Стрілеча тощо.

Загалом російські окупанти завдали ударів по близько 10 населених пунктах харківської області.

Обстріли росіян під час "перемир'я