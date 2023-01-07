Загарбники 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Ганушевич.

Важливо Ріки крові й потрощені авто: росіяни знову обстріляли Херсон – жахливі кадри

Били по житлових кварталах

Під вогнем опинились мирні населені пункти області. Росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон обстріляли 9 разів – гатили по житлових кварталах міста.

Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, а також у будівлю пожежної частини.

Через обстріли загинула 1 людина – рятувальник, 7 мешканців Херсонщини зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріли Херсона: що відомо