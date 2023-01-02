Росіяни атакували центр Берислава. Щонайменше 5 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.

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Ймовірно, обстрілювали з танка зі сторони Каховки

Окупанти відкрили вогонь по міському ринку у центрі Берислава. Ймовірно, загарбники обстріляли його з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На жаль, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу,

– зазначив Ярослав Янушевич.

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