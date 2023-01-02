Росіяни атакували центр Берислава. Щонайменше 5 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.
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Ймовірно, обстрілювали з танка зі сторони Каховки
Окупанти відкрили вогонь по міському ринку у центрі Берислава. Ймовірно, загарбники обстріляли його з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На жаль, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.
Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу,
– зазначив Ярослав Янушевич.
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Загарбники 1 січня 71 раз обстріляли Херсонщину
- За першу добу 2023 року окупанти обстрілювали територію регіону 71 раз. За словами Янушевича, росіяни гатили по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
- Зокрема, Херсон 1 січня атакували 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.
- Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.