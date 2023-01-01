Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що хлопчик потрапив під обстріли окупантів у новорічні свята. Спершу росіяни 31 грудня атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона.

До теми На Херсонщині ворожий снаряд вибухнув біля школи: росіяни обстріляли й дитячу лікарню

Росія двічі намагалася вбити хлопчика

Янушевич розповів, що 13-річний хлопець разом із сестрою повертався додому, коли вони потрапили під обстріл. Унаслідок цього Ярослава у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу.

Та на цьому російські військові не зупинилися і в перші хвилини Нового року атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні.

У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна. Повідомляється, що хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.

Окупанти 18 разів атакували Херсон

Галина Лугова, глава Херсонської міської військової адміністрації, в ефірі телемарафону повідомила, що Херсон витримав 18 атак окупантів впродовж доби.

Росіяни 7 разів атакували Херсон у новорічну ніч, застосувавши артилерію, "Гради", міномети. За її інформацією, внаслідок обстрілів 1 людина загинула та 2 людини поранені. Крім того, поранені ще двоє дітей, серед яких 13-річний Ярослав.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко показав пошкодження будівлі обласної дитячої лікарні. Повідомляється, що там зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон.

Наслідки обстрілу дитячої лікарні в Херсоні / Фото з телеграму Тимошенка

Де ще були обстріли на Новий рік