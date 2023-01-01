Про це розповів очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він зазначив, що за життя дівчини боролися лікарі.

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"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким! Росіяни, горіти вам у пеклі", – написав Гамалій.

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Вороги влучили двома ракетами у військовий об'єкт та АЗС Хмельницького. Через обстріл пошкодження отримала техніка. Крім цього, руйнувань зазнали 8 транспортних засобів, 13 житлових будинків та складські приміщення, дитячий садочок, промислові, комерційні об'єкти, магазини й комунальна інфраструктура.

До лікарні одразу після інциденту госпіталізували 8 цивільних осіб. Наймолодшій з них 19 років. Наразі медики борються за життя ще однієї пораненої людини, яка перебуває у важкому стані.

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