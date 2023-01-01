Об этом рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Он отметил, что за жизнь девушки боролись врачи.
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"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Россияне гореть вам в аду", – написал Гамалий.
Атака на Хмельницкий 31 декабря
Враги попали двумя ракетами в военный объект и АЗС Хмельницкого. Из-за обстрелов повреждения получила техника. Кроме этого, разрушения получили 8 транспортных средств, 13 жилых домов и складские помещения, детский сад, промышленные, коммерческие объекты, магазины и коммунальная инфраструктура.
В больницу сразу после инцидента госпитализировали 8 гражданских лиц. Самой молодой из них 19 лет. В настоящее время медики борются за жизнь еще одного раненого человека, который находится в тяжелом состоянии.
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