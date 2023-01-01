Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отметили, что в настоящее время движение поездов по "красной" линии метро происходит от "Академгородка" до "Арсенальной"
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"На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба. О возобновлении движения по "красной" линии сообщим дополнительно", – написали в администрации.
В КМВА сообщили, что находку обнаружили около 07:20 на втором пути станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии. Движение электропоездов от станции метро "Лесная" до станции "Днепр" временно приостановлено.
Ночная атака на Киев
Оккупанты сразу по нескольким направлениям запустили по столице дроны. Жители Шевченковского и Голосеевского районов сообщили о взрывах. Кроме того, взрывы раздавались и в области – на Макаровщине и в Вышгороде. Люди замечали дроны и вблизи Киевского моря.
В КМВА сообщили, что силы ПВО за 1 января в общей сложности сбили 32 вражеских воздушных целей. Информации о попадании нет.
По информации мэра Виталия Кличко, на автомобиль в Шевченковском районе упал обломок ракеты. Также остатки ракет падали в Днепровском районе.
Обстрел Киева 31 декабря: коротко
- Взрывы раздавались в Соломенском, Печерском районе и Голосеевском районах столицы. В результате обстрела есть разрушение.
- Одна из ракет врага попала в гостиницу. Известно, что погиб один человек. Еще более 20 получили ранения.
- По словам Виталия Кличко, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.