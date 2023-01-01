Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ уничтожали вражеские дроны всю ночь. То есть часть ликвидировали в 2022 году, а часть в 2023 году.

Заметьте Россия умышленно приготовила по жилым районам, даже не по энергосектору, – Кулеба

Что известно о ликвидации вражеских беспилотников

В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136… В новогоднюю ночь противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахидов",

– сообщили Воздушные силы.

Наши военные также уточнили, что 13 беспилотников сбили в 2022 году, еще 32 – в 2023 году.

Воздушные силы ликвидировали вражеские дроны всю ночь / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В воздушных силах ВСУ объяснили, что испортить праздник украинцам не получилось.

Также военные поздравили нашу несокрушимую нацию с Новым 2023 годом.