По информации Валерия Залужного, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты выпускали с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
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Сколько российских ракет удалось сбить
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 12 крылатых ракет:
- 6 – в пределах Киевской,
- 5 – Житомирской,
- 1 – Хмельницкой областей.
Стоит добавить, что ранее заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сказал, что большинство воздушных целей сбили украинская авиация и силы ПВО.
Однако в Соломенском районе ракетным ударом поврежден частный дом, а в Печерском районе ракета попала в гостиницу. Кроме того, есть разрушения в Голосеевском районе.
Последствия ракетной атаки 31 декабря: главное
- В Хмельницком количество раненых выросло до семи человек, трое из них – в тяжелом состоянии. Часть города обесточена, – сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.
- Кроме того, в результате российской атаки на гражданские объекты Киева 1 человек погиб, 20 – пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым – медики оказали помощь на месте.
- В Краматорском горсовете в 14:19 сообщили о ракетном ударе по промышленной зоне города. По имеющимся данным, обошлось без жертв.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Запорожье враг повредил жилые дома при ударе. О масштабах разрушений и пострадавших пока не известно.