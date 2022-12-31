Дмитрий Кулеба подчеркнул, что целью россиян во время этого массированного ракетного обстрела стала не энергосистема Украины, а жилые дома. Таким образом, Путин еще раз доказал, что является военным преступником.

Обратите внимание Обстрелы обстрелами, а Новый год Россия не отменит: на Софийской площади начинают собираться люди

Россия должна быть исключена из Совбеза ООН

Глава МИД подчеркнул, что диктатор Путин "встречает" Новый год убийствами мирных жителей. Поэтому Россия должна быть исключением и из Совбеза ООН и в целом из организации.

В этот раз массированный ракетный удар России намеренно направлен по жилым районам, даже не по нашей энергетической инфраструктуре. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей. Россия должна быть изгнана со своего места в Совбезе ООН, которое она всегда занимала незаконно,

– Кулеба.

Массированная ракетная атака 31 декабря: главное

Днем 31 декабря россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил около 20 ракет, 12 из них сбили силы ПВО. Однако в отличие от предыдущих обстрелов россияне не атаковали энергообъекты, а гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты попали в гостиницу в центре Киева. Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Также обломки ракет рухнули на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.

Известно и о значительных разрушениях в Протасовом Яру в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева.

Оккупанты атаковали Хмельницкий ракетами и попали в военный объект и АЗС. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что из-за обстрелов повреждена техника.

Также известно, что повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов и складские помещения. В результате удара оккупантов госпитализированы 8 гражданских лиц.

Также россияне обстреляли Николаев. В результате обстрела известно о 6 раненых. 3 госпитализированы, 3 на месте оказана помощь.