Сотни людей пришли в главную елку, а возле нее поют уличные музыканты. Киевляне и гости столицы фотографируются и улыбаются, что еще раз доказывает, что Россия не отнимет у нас праздник.
Обратите внимание Сегодня одно желание, и оно воплотится не чудом, – Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Как столица будет встречать Новый год
Несмотря на тяжелый день под сиренами и обстрелами жители столицы пришли в центр города. В этом году там нет традиционных ярмарок и аттракционов, однако даже при этом люди не теряют присущего украинцам оптимизма, несмотря на все, что приходится переживать.
Киевляне собираются у елки несокрушимости на Софийской площади: смотрите видео
Однако праздничное настроение не только на Софийской площади. На киевском железнодорожном вокзале группа Kozak System устроила концерт для тех, кто в этот вечер ждет поезда или встречает своих родных.
Концерт на вокзале в Киеве: смотрите видео