Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской поздравили украинцев с Новым годом. Рассказываем, что он пожелал несокрушимому народу несокрушимой страны.

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Украинцы творят чудеса сами, – Зеленский

Президент подчеркнул, что желать чудес украинцам в этот день не стоит, ведь они их давно творят сами. Да и друзей настоящих тоже желать не стоит. С начала полномасштабного вторжения мы все узнали, кто ими есть, а кто – нет.

Глава государства добавил, что все мы смогли как никогда испытать любовь за эти более чем 10 месяцев. И что веру и надежду мы уже имеем, и они – в ВСУ. Относительно уюта, там, где украинцы, там он и есть. А свет – "в каждом из нас, даже когда нет электричества".

Если говорить о приключениях и путешествиях, то их наши земляки получили слишком много. И, к сожалению, все мы понимаем, что они далеко не со знаком плюс.

Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством. С Новым годом! Годом нашей победы,

– пожелал Зеленский.

Где и когда смотреть обращение Зеленского

Владимир Зеленский 31 декабря в считанные минуты до Нового года выступит перед украинцами с традиционным ежегодным обращением. Оно начнется в 23:45 и продлится до полуночи.

В своем обращении президент Украины вспомнит все вызовы, с которыми мы столкнулись за год. Кроме того, подытожит достижения украинцев, которые вот уже более 10 месяцев мужественно противостоят российской агрессии.

Будут транслировать обращения Владимира Зеленского на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке. Также его можно будет посмотреть на ютуб-канале 24 Канала или прочесть текстовую онлайн-трансляцию на сайте 24 Канала.

Также будут транслировать обращения: