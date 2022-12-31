К слову, ранее в британской разведке предупреждали, что захватчики захотят деморализовать украинцев на новогодние праздники. 24 Канал собрал все, что известно о ракетной атаке в последний день года.

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Масштабная воздушная тревога охватила всю территорию Украины

Сначала сирены известили об опасности восточные и северные и часть южных областей. В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что враг запустил ракеты.

Довариваем картофель на оливье. оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,

– отметил глава ОВА.

Впоследствии около 13:00 воздушная тревога распространилась на всю территорию страны. Руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал попытки захватчиков испортить украинцам настроение: "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат".

Из-за атаки в Киеве и других областях ввели экстренные выключения

В разных областях страны экстренно отключили электроэнергию, чтобы снизить напряжение на сеть. Это сделали для того, чтобы в случае попадания по энергообъекту снизить разрушение энергосистемы.

Свет частно выключен в следующих областях: