До слова, раніше у британській розвідці попереджали, що загарбники захочуть деморалізувати українців на новорічні свята. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ракетну атаку в останній день року.

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Масштабна повітряна тривога охопила всю територію України

Спочатку сирени оповістили про небезпеку східні та північні та частину південних областей. О 12:18 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що ворог запустив ракети.

Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет,

– зазначив очільник ОВА.

Згодом, близько 13:00, повітряна тривога поширилася на всю територію країни. Керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував намагання загарбників зіпсувати українцям настрій: "Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають".

Через атаку у Києві та інших областях ввели екстрені вимкнення

У різних областях країни екстрено відключили електроенергію, щоб зменшити напругу на мережу. Це зробили для того, щоб у разі влучання по енергооб'єкту, зменшити руйнування енергосистеми.

Світло частково вимкнули у таких областях: