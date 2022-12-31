Дмитро Кулеба наголосив, що ціллю росіян під час цього масованого ракетного обстрілу стала не енергосистема України, а житлові будинки. Таким чином Путін ще раз довів, що є військовим злочинцем.

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Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН

Глава МЗС підкреслив, що диктатор Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами мирних мешканців. Тому Росія повинна бути виключення і з Радбезу ООН і загалом з організації.

Цього разу масований ракетний удар Росії навмисно спрямований по житлових районах, навіть не по нашій енергетичній інфраструктурі. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей. Росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно,

– Кулеба.

Масована ракетна атака 31 грудня: головне

Удень 31 грудня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив близько 20 ракет, 12 з них збили сили ППО. Однак, на відміну від попередніх обстрілів, росіяни не атакували енергооб'єкти, а цивільну інфраструктуру.

Окупанти поцілили в готель у центрі Києва. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Також уламки ракет впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі столиці.

Відомо й про значні руйнування в Протасовому Яру, що у Солом'янському та частково Голосіївському районах Києва.

Окупанти атакували Хмельницький ракетами та влучили у військовий об'єкт та АЗС. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що через обстріл пошкоджена техніка.

Також відомо, що пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. Унаслідок удару окупантів госпіталізовано 8 цивільних осіб.

Також росіяни обстріляли Миколаїв. Унаслідок обстрілу відомо про 6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу.