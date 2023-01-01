Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ знищували ворожі дрони протягом усієї ночі. Тобто частину ліквідували у 2021, а частину у 2022 році.

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Що відомо про ліквідацію ворожих безпілотників

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136… У новорічну ніч протиповітряною обороною знищено 45 "Шахідів",

– повідомили Повітряні сили.

Наші військові також уточнили, що 13 безпілотників збили у 2021 році, ще 32 – у 2023.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що зіпсувати свято українцям не вийшло. Також військові Повітряних сил привітали нашу незламну націю з Новим 2023-м роком.