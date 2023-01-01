Неспокійною видалася новорічна ніч для мешканців столиці. На жаль, її окупанти вирішили атакувати відразу і ракетами, і безпілотниками. Що відомо про обстріл Києва 1 січня – читайте далі.

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Масована атака Київщини

Зауважимо, що спочатку з'явилося повідомлення про вибухи на Київщині. І лиш через декілька хвилин пролунала повітряна тривога. Тоді її оголосили по всій території України.

Потужний вибух пролунав під час повітряної тривоги: дивіться відео

Невдовзі стало відомо і про те, що окупанти запустили дрони відразу з кількох напрямків. В тому числі з Півдня України. Тож тоді мешканців столиці закликали бути особливо пильними та не покидати укриттів.

Не забарилися й повідомлення про роботу ППО. Тоді ж стало відомо і про вибухи, які чули мешканці столиці. Зокрема у Шевченківському та Голосіївському районах.

Момент збиття іранського дрона у небі над Києвом: дивіться відео

Глава поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначав, що у деяких районах столиці вдалося збити повітряні об'єкти. Попередньо мовилося про "Шахіди". Свій допис він супроводив відео, на якому можна почути політ безпілотника.

Як звучить "Шахід" під час польоту: дивіться відео

Увага! Якщо ви почули політ "Шахіда" – не зволікайте, телефонуйте за номером 102. Ваша оперативність може врятувати чиєсь життя. Але не забувайте також і про власну безпеку.

Про роботу ППО повідомили на Макарівщині та у Вишгороді. Також надходила інформація про активність безпілотників у районі Київського моря. У мережі закликали киян не лякатися прожекторів. З їхньою допомогою наші захисники намагаються виявити бісячі "мопеди".

Інформація про вибухи надходила як з Правого, так і з Лівого берега. У мережі повідомили також про те, що "Шахіди" пролітають Одеською трасою. Для їх збиття використовували не лише ПЗРК. Також підійняли у небо авіацію.

Важливо! Станом на 03:00 відомо про збиття 23 повітряних цілей ворога. Про це повідомили у КМВА. Що стосується прильотів, то поки відсутні підтвердження цього.

У столиці зафіксували уламки ракет

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що уламок збитої ракети окупантів упав у Шевченківському районі. Він приземлився на автівку, припарковану у дворі. На щастя, ніхто не постраждав.

Уламки ракет впали у Шевченківському та Дніпровському районі / Фото КМВА

Невдовзі в КМВА зазначили, що уламки ракети також зафіксували у Дніпровському районі. У цьому випадку також минулося без потерпілих від рук ворога.