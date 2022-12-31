В частности, взрывы прогремели в Киеве. Впервые об этом сообщили около 14:00.

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Что известно о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы прогремели в Печерском и Голосеевском районах.

По его информации, есть разрушения. Спасатели и медики направляются на места.

По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Также есть несколько пострадавших.

В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов. Еще двоих мужчин медики госпитализируют с места взрыва в Соломенском районе столицы,

– написал Кличко.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве погиб пожилой мужчина. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 13 пострадавших.

Что известно о разрушениях

В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.

В Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница.

В Печерском районе разрушена гостиница, незначительные повреждения близлежащих построек.

Есть разрушения в Днепровском районе.

Обратите внимание! В КМВА сообщили, что в районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.

Очередная террористическая атака россиян

В офисе Президента показали последствия атаки по столице Украины. На фото заметно, что российские оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.

Российский новый год за праздничным столом – это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы!

– написал Кирилл Тимошенко.

Последствия ракетного удара / Фото Кирилла Тимошенко