В частности, глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в Киевской области. Он призвал жителей находиться в укрытиях и не публиковать фото или видео с мест событий.
Важно По всей Украине – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
В каких еще областях слышали взрывы
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко сообщил, что Воздушные силы успешно отработали на территории Житомирской области. Перед этим глава администрации предупреждал о пуске "Калибров" с Каспийского моря.
Следует добавить, что по неофициальной информации, работу ПВО фиксируют также в Винницкой, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях.
Впоследствии, около 14:00, в сетях сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой, и Запорожской области. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице, а Александр Сенькевич – в Николаевской области.
В Киевской области громко. Страна-террорист выпустила несколько волн ракет. Поздравляют нас с Новым годом. Но ведь мы выстоим. Наши силы противовоздушной обороны отрабатывают,
– написал Алексей Кулеба.
Что известно о воздушной тревоге 31 декабря
- Около 12:00 во всех регионах Украины прозвучали сирены. Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.
- В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.
- Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.
- Около 13.20 появились сообщения, что значительное количество ракет летит через Конотоп в направлении Черниговской или Киевской областей. Украинцев просят быть максимально осторожными, ведь враг циничен и коварен.
Предыдущие обстрелы Украины
- В ночь с 29 на 30 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. В общей сложности было выпущено 16 шахидов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.
- Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины.
- Известно о 10 уничтоженных дронов над Днепропетровщиной и Запорожьем. Столичный мэр Виталий Кличко информировал, что 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. Два из них сбили на подлете в столицу, еще пять – над Киевом.
- Обломки одного шахида попали в админздание в Голосеевском районе Киева. В ОП показали разрушение от атаки дрона-камикадзе.