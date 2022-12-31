В частности, глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в Киевской области. Он призвал жителей находиться в укрытиях и не публиковать фото или видео с мест событий.

Важно По всей Украине – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В каких еще областях слышали взрывы

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко сообщил, что Воздушные силы успешно отработали на территории Житомирской области. Перед этим глава администрации предупреждал о пуске "Калибров" с Каспийского моря.

Следует добавить, что по неофициальной информации, работу ПВО фиксируют также в Винницкой, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях.

Впоследствии, около 14:00, в сетях сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой, и Запорожской области. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице, а Александр Сенькевич – в Николаевской области.

В Киевской области громко. Страна-террорист выпустила несколько волн ракет. Поздравляют нас с Новым годом. Но ведь мы выстоим. Наши силы противовоздушной обороны отрабатывают,

– написал Алексей Кулеба.

Примите во внимание! Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".

Что известно о воздушной тревоге 31 декабря

Около 12:00 во всех регионах Украины прозвучали сирены. Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.

Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.

Около 13.20 появились сообщения, что значительное количество ракет летит через Конотоп в направлении Черниговской или Киевской областей. Украинцев просят быть максимально осторожными, ведь враг циничен и коварен.

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