Зокрема, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО в Київській області. Він закликав жителів перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео з місць подій.
Важливо По всій Україні – повітряна тривога: прямуйте в укриття
В яких ще областях чули вибухи
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунченко повідомив, що Повітряні сили успішно відпрацювали на території Житомирської області. Перед цим очільник адміністрації попереджав про пуск "Калібрів" з Каспійського моря.
Варто додати, що за неофіційною інформацією, роботу ППО фіксують також на Вінниччині, Харківщині, Тернопільщині та Херсонщині.
Згодом, близько 14:00, у мережах повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині та Запоріжжі. Мер Києві Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці, а Олександр Сєнькевич – у Миколаївській області.
На Київщині гучно. Країна-терорист випустила декілька хвиль ракет. Вітають нас із Новим роком. Але ж ми вистоїмо. Наші сили протиповітряної оборони відпрацьовують,
– написав Олексій Кулеба.
Що відомо про повітряну тривогу 31 грудня
- Близько 12:00 в усіх регіонах України пролунали сирени. Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.
- О 12:18 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про запуск ворожих ракет. Він зазначив, що окупанти вирішили спробувати зіпсувати українцям цей день.
- До слова, повітряну тривогу прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. "Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.
- Близько 13:20 з'явилися повідомлення, що значна кількість ракет летить через Конотоп у напрямку Чернігівської або Київської областей. Українців просять бути максимально обережними, адже ворог цинічний і підступний.
Попередні обстріли України
- У ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом було випущено 16 шахідів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.
- Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.
- Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Столичний мер Віталій Кличко інформував, що 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. Два з них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом.
- Уламки одного шахіда влучили в адмінбудівлю у Голосіївському районі Києві. В ОП показали руйнування від атаки дрона-камікадзе.