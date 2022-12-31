Зокрема, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО в Київській області. Він закликав жителів перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео з місць подій.

Важливо По всій Україні – повітряна тривога: прямуйте в укриття

В яких ще областях чули вибухи

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунченко повідомив, що Повітряні сили успішно відпрацювали на території Житомирської області. Перед цим очільник адміністрації попереджав про пуск "Калібрів" з Каспійського моря.

Варто додати, що за неофіційною інформацією, роботу ППО фіксують також на Вінниччині, Харківщині, Тернопільщині та Херсонщині.

Згодом, близько 14:00, у мережах повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині та Запоріжжі. Мер Києві Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці, а Олександр Сєнькевич – у Миколаївській області.

На Київщині гучно. Країна-терорист випустила декілька хвиль ракет. Вітають нас із Новим роком. Але ж ми вистоїмо. Наші сили протиповітряної оборони відпрацьовують,

– написав Олексій Кулеба.

Зауважте! Не варто нехтувати своїм життям. Якщо чуєте оголошення про небезпеку – пройдіть в укриття або дотримуйтеся правила "двох стін".

Що відомо про повітряну тривогу 31 грудня

Близько 12:00 в усіх регіонах України пролунали сирени. Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.

О 12:18 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про запуск ворожих ракет. Він зазначив, що окупанти вирішили спробувати зіпсувати українцям цей день.

До слова, повітряну тривогу прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. "Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Близько 13:20 з'явилися повідомлення, що значна кількість ракет летить через Конотоп у напрямку Чернігівської або Київської областей. Українців просять бути максимально обережними, адже ворог цинічний і підступний.

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