Не варто нехтувати своїм життям. Якщо чуєте оголошення про небезпеку – пройдіть в укриття або дотримуйтеся правила "двох стін".

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Де оголосили повітряну тривогу

місто Київ та Київська область

Одеська область

Дніпропетровська область

Чернігівська область

Харківська область

Полтавська область

Херсонська область

Запорізька область

Донецька область

Миколаївська область

Сумська область

Кіровоградська область

Вінницька область

Житомирська область

Черкаська область

Також безперервна повітряна тривога продовжується на Луганщині. А від 11 грудня і в тимчасово окупованому Криму.

Які причини повітряної тривоги 31 грудня

О 12:18 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про запуск ворожих ракет. Він зазначив, що окупанти вирішили спробувати зіпсувати українцям цей день.

Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет,

– написав очільник ОВА.

До слова, повітряну тривогу прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. "Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають", – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.