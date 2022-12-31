Про підготовку "до свят" в Москві прозвітувало міністерство оборони країни-агресорки. Зазначають, що залучили майже 2 тисячі військових у системі протиракетної оборони.
Увага Росія може порушити схему і днями, під час свят, завдати масованої атаки, – розвідка Британії
Майже 2 тисяч військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах новорічної ночі,
– йдеться у повідомленні.
У ворожому відомстві додали, що всього за період новорічних свят та вихідних днів нестимуть бойове чергування з протиповітряної оборони близько 20 тисячі військовослужбовців об'єднання ППО повітряно-космічних сил Росії.
Будуть пильнували повітряний простір Москви та центрального промислового району Росії. Цікаво, що ж сталось. Росіяни ж були впевненні, що війна їх не зачепить. Та й Путін обіцяв, що пересічні громадяни будуть, як у Бога за пазухою.
"Росія завтра..": Данілов заінтригував роликом з Москви
Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні, у переддень Нового року неочікувано опублікував відео святкової Москви та інтригуюче його підписав: "Москва, Кремль... Росія завтра...2023".
На фоні спершу метушливої Москви спершу звучать веселі, новорічні пісеньки, які обриває гул сирен.
Цікаво, на що це б це міг натякати Олексій Данілов.
Підготовка у Бєлгороді
А ось у місті, де найчастіше лунають вибухи, вирішили обмежитися роздачею карт з найближчими до центральної площі укриттями. Так, у Бєлгороді розгорнули оперативний штаб, де роздаватимуть жителям флаєри з картою укриттів у ніч проти 1 січня.
Зазначають, що оперштаб змоделював усі можливі сценарії розвитку подій на випадок надзвичайної події.
Усі укриття та підвали, що перебувають у радіусі трьох кварталів, підготували до можливої евакуації мешканців, – йдеться у повідомленнях місцевих чиновників.
Про які погрози йдеться, не уточнюють.
Новорічні подарунки теж будуть: росіян чекає нова хвиля мобілізації
- Міністр оборони України 30 грудня звернувся до військовозобов'язаних громадян Росії, зауваживши, що у них залишився приблизно ще один тиждень відносного "вибору". Оскільки, на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.
- 10 місяців тому Кремль розповідав, що все йде за планом, тим часом флагман "Москва" знищено, втрати Росії у війні з Україною склали вже понад 100 тисяч військових, на аеродромах Росії трапляються вибухи.
- Що там говорити, ще влітку влада Росії казала, що мобілізації не буде, а вже восени її провела.