О подготовке "к праздникам" в Москве отчиталось министерство обороны страны-агрессора. Отмечают, что привлекли около 2 тысяч военных в системе противоракетной обороны.

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Почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь,

– говорится в сообщении.

Во вражеском ведомстве добавили, что всего за период новогодних праздников и выходных дней будут нести боевое дежурство в противовоздушной обороне около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО воздушно-космических сил России.

Будут наблюдать за воздушным пространством Москвы и центрального промышленного района России. Интересно, что произошло. Россияне же были уверены, что война их не коснется. Да и Путин обещал, что рядовые граждане будут, как у Бога за пазухой.

Обратите внимание! В Москве в последнее время выросло количество пожаров на крупных предприятиях и в торговых центрах. Неудивительно, что россиян приходится успокаивать.

Подготовка в Белгороде

А вот в городе, где чаще всего раздаются взрывы, решили ограничиться раздачей карт с укрытиями, расположенными возле центральной площади. Так, в Белгороде развернули оперативный штаб, где будут раздавать жителям флаеры с картой укрытий в ночь на 1 января.

Отмечают, что оперштаб смоделировал все возможные сценарии развития событий в случае чрезвычайного происшествия.

Все находящиеся в радиусе трех кварталов укрытия и подвалы подготовили к возможной эвакуации жителей, – говорится в сообщениях местных чиновников.

О каких угрозах идет речь, не уточняют.

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