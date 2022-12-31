О подготовке "к праздникам" в Москве отчиталось министерство обороны страны-агрессора. Отмечают, что привлекли около 2 тысяч военных в системе противоракетной обороны.
Внимание Россия может нарушить схему и на днях, во время праздников, нанести массированную атаку, – разведка Британии
Почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь,
– говорится в сообщении.
Во вражеском ведомстве добавили, что всего за период новогодних праздников и выходных дней будут нести боевое дежурство в противовоздушной обороне около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО воздушно-космических сил России.
Будут наблюдать за воздушным пространством Москвы и центрального промышленного района России. Интересно, что произошло. Россияне же были уверены, что война их не коснется. Да и Путин обещал, что рядовые граждане будут, как у Бога за пазухой.
Подготовка в Белгороде
А вот в городе, где чаще всего раздаются взрывы, решили ограничиться раздачей карт с укрытиями, расположенными возле центральной площади. Так, в Белгороде развернули оперативный штаб, где будут раздавать жителям флаеры с картой укрытий в ночь на 1 января.
Отмечают, что оперштаб смоделировал все возможные сценарии развития событий в случае чрезвычайного происшествия.
Все находящиеся в радиусе трех кварталов укрытия и подвалы подготовили к возможной эвакуации жителей, – говорится в сообщениях местных чиновников.
О каких угрозах идет речь, не уточняют.
Новогодние подарки тоже будут: россиян ждет новая волна мобилизации
- Министр обороны Украины 30 декабря обратился к военнообязанным гражданам России, заметив, что у них осталась примерно еще одна неделя относительного "выбора". Поскольку в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.
- 10 месяцев назад Кремль рассказывал, что все идет по плану, между тем флагман "Москва" уничтожен, потери России в войне с Украиной составили уже более 100 тысяч военных, на аэродромах России случаются взрывы.
- Что там говорить, еще летом власти России говорили, что мобилизации не будет, а уже осенью ее провели.